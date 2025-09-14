Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararname kapsamında, 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatında yeni görevlerine atandı. Bu kapsamda Bolu’da da görev değişikliği yaşandı ve Yılmaz İpar, Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Yılmaz İpar Kimdir?

1973 yılında dünyaya gelen Yılmaz İpar, aslen Şanlıurfalı olup Mersin nüfusuna kayıtlıdır. Polis Akademisi’nden 1995 yılında mezun olan İpar, mesleğe İstanbul’da Komiser Yardımcısı olarak başlamıştır. Görev süresi boyunca İstanbul, Şırnak, Tekirdağ ve Erzincan illerinde farklı kademelerde önemli görevler üstlenmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Çalışma Merkezi Koordinatörlüğünde Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken, 1 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştır. 13 Ağustos 2023’te Ağrı’daki görevine başlayan İpar, şimdi Bolu’nun yeni İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Kariyer Basamakları

Yılmaz İpar’ın kariyeri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürüttüğü kritik görevlerle şekillenmiştir. Disiplini, tecrübesi ve denetim konusundaki uzmanlığı ile bilinen İpar, özellikle teftiş kurulundaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Şimdi ise Bolu’da asayişin sağlanması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve şehirde huzurun devamı için görev yapacak.

Özel Hayatı

Evli ve bir çocuk babası olan Yılmaz İpar, görevine başladığı şehirlerde halkla güçlü bir iletişim kurmasıyla tanınmaktadır. Bolu’daki yeni göreviyle birlikte kentin güvenlik politikalarında yeni bir dönem başlamış oldu.