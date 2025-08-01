Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan yarışmaya Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Aksaray il müftülüklerini temsilen il birincileri katıldı.

Yarışma; Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan başkanlığında, Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu, Ürgüp İlçe Müftüsü Harun Kılıç, Kayseri İl Müftülüğü Başvaizi Hidayet Durna ve Yozgat İl Müftülüğü Uzman Vaizi H. Mehmet Taşcı’dan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Kıyasıya geçen yarışma sonunda Konya Meram Fahrunnisa Kız Kur’an Kursu öğreticisi Hatice Büşra Gökkaya birinci oldu. Gökkaya, 21 Ağustos 2025’te Şırnak’ta yapılacak Türkiye finalinde 5. bölgeyi temsil edecek.

Yarışmada, Kayseri Bünyan Yeni Süksün Cami İmam Hatibi Yusuf Serttaş ikinci, Aksaray Ortaköy Çatin köyü Cami İmam Hatibi Ahmet Ceylan ise üçüncü oldu.

Programın sonunda Yozgat İl Müftülüğü tarafından tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.