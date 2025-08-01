Yozgat’ta yaklaşık 900 aktif arıcı bulunduğunu, 70 bin ile 85 bin arasında kayıtlı kovan sayısına ulaşıldığını ifade eden Salman, “Bazı yıllarda gezginci arıcıların gelmesiyle bu sayı 100 bine yaklaşmaktadır. İlimiz bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip” dedi.

Başkan Mehmet Salman, arıcılıkta bal sağımının detaylarını anlattı. Salman, bal sağımının, bal ile dolu peteklerin kovandan alınarak süzülmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Petek balının, arıların ürettiği gibi toplanan özel bir bal türü olduğunu belirten Salman, sürecin tecrübe ve özel yönetim gerektiren bir işlem olduğunu kaydetti.

Yeni başlayan arıcıların genellikle standart peteklerdeki balı süzerek deneyim kazandığını dile getiren Salman, bal hasadının kovanların ilkbahar muayenesinden 45-50 gün sonra ya da Ağustos-Eylül aylarında yapıldığını aktardı.

Olgunlaşan balların, sırlı olduklarında kovandan alındığını söyleyen Salman, “Sıcak mevsimlerde hasat edilen ballar daha kolay süzülür. Sırlanmamış ballar olgunlaşmamış sayılır ve çabuk bozulma riski taşır. Hasat sırasında balların en az üçte iki oranında sırlanmış olması gerekir” dedi.

Bal sağımı sırasında kovan uçma deliğine hafif duman verilerek arıların sakinleştirildiğini anlatan Salman, çerçevelerin ballıktan alınırken üzerlerindeki arıların silkelenip arıcı fırçasıyla temizlendiğini ifade etti. Bu işlemlerin sabah erken saatlerde veya akşam alaca karanlığında yapıldığını belirtti.

Ana arının çerçevede olduğu fark edilirse dikkatlice kovana geri konulduğunu söyleyen Salman, çerçeveler çıkarılırken arıların kuluçkalığa inmesi için körükle duman verildiğini aktardı.

Çıkarılan ballı çerçevelerden tam sırlı olanların sır bıçakları veya sır tarağı ile sıyrılarak petekli bal olarak satışa hazırlandığını anlatan Salman, bal süzme makinesinde merkezkaç kuvvetiyle balın petek gözlerinden fırlatılarak süzüldüğünü belirtti.

Süzülen balların süzgeçten geçirilip tenekelere doldurulduğunu ve dinlendirme kaplarında 48 saat kadar dinlendirildiğini söyleyen Salman, “Bu kaplarda bal içindeki hava kabarcıkları ve köpüklerden arındırılır. Süzülen ballar rutubetsiz ve yaklaşık 20 derece sıcaklıkta muhafaza edilir” dedi.