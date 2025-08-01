Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) içerisinde bulunan Mustafa Uğraş Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan servis aracında fren arızası meydana geldi. Frenin tutmaması üzerine araç hız kazandı.

Sürücü, önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.