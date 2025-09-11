Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, sağlık alanında önemli bir yatırımın daha ilçeye kazandırıldığı belirtilerek, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Valilik, yeni hizmet binalarının, Boğazlıyan ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağı vurguladı.