Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı olarak izlenmesi, müfredatın işlenişinde okullar arasında uyum sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasının bu yıl da kapsamlı şekilde devam ettirileceği bildirildi.

10 Ortak Sınav Gerçekleştirilecek

Uygulamanın ilk kez 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için belirlenen takvime göre, yeni dönemde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınavın yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Ortak sınav takvimine ilişkin verilen bilgiler aşağıda:

Takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te uygulanacak. Buna göre; 7. sınıf Türkçe dersi 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi 6 Kasım Perşembe günü yapılacak. 2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. ve 8. sınıf matematik dersleri 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak. 2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026’da uygulanacak. Bu kapsamda; 7. sınıf matematik dersi 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ise 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuları ne kadar kavradığını göstermiş olacak. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim sunacağına ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceğine dair önemli veriler sağlayacak. Böylece öğretmenler sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilecek, ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin ölçülmesine imkân tanıyacak.