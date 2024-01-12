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Üç ayların gelişi ve Regaip Kandili günü nedeniyle Boğazlıyan’da Şehit Yakınları ve Gazilerin onuruna Arabaşı Etkinliği programı düzenlendi.

Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür V. Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sevda Şahin, SYDV Müdürü Turan Kaya katılım sağladı.

Yemek sonrası masaları dolaşan Kaymakam Recep Aydın, programa katılan şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir süre sohbet edip, regaip kandillerini kutladı.

Kaymakam Recep Aydın katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.