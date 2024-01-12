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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı hayvan hırsızlığına karşı vatandaşları uyardı.

Jandarma ekipleri tarafından hayvan hırsızlıklarının önlenmesi maksadıyla, Sorgun’da kurulan hayvan pazarında vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan alım satımı yapılmaması, köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunulması, hayvanların hiçbir zaman başı boş bırakılmaması, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulması, sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban eşliğinde hayvanların otlatılmaya götürülmesi, çoban tutulan kişilerin halk tarafından iyi olarak bilinen kişiler tarafından seçilmesi, hayvanların barındığı alanlara sensörlü lamba, kamera vb. cihazlar takılması ve köpek bağlanması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik kamu yararına katkı sağlayacak konularda bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla eğitim ve seminer faaliyetimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.