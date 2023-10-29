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Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Kaymakam Recep Aydın’ın tebrikleri makamında kabul etmesi ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Kaymakam Recep Aydın, “Cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümünü birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüzyıllara dayanan köklü kültürümüzden aldığımız güçle önümüzdeki yüzyılın, Türkiye Yüzyılı olması için milletçe büyük bir istek ve çaba içerisinde olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından okulların hazırlamış olduğu birbirinden güzel şiirler okuyan ve gösteriler sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı.

Coşkulu bir katılımın olduğu tören Kaymakam Recep Aydın ve protokol üyelerinin pasta kesmesi ile sona erdi. (Haber Merkezi)