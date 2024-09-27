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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Faaliyet, dolandırıcılık, evden hırsızlık ve telefon ile sosyal medya dolandırıcılığı konularında yapıldı. Toplamda 43 vatandaşın bilgilendirildiği etkinlikte, katılımcılara konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.

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