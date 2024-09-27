Akdağmadeni’nde jandarma vatandaşları bilgilendirdi Akdağmadeni’nde jandarma vatandaşları bilgilendirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, toplum destekli faaliyetler kapsamında Boğazlıyan’da yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

43 Vatandaş Bilgilendirildi1

Faaliyet, dolandırıcılık, evden hırsızlık ve telefon ile sosyal medya dolandırıcılığı konularında yapıldı. Toplamda 43 vatandaşın bilgilendirildiği etkinlikte, katılımcılara konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.

43 Vatandaş Bilgilendirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Muhabir: Alpaslan Demir