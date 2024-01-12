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Belediye Başkanı Gökhan Coşar, program sonrası tüm camilerde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Regaip Kandilinin birlik ve beraberliği Boğazlıyan ilçesinde de yaşandı. Camilerde düzenlenen kandil programının ardından Başkan Coşar, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

Coşar, kurulan stantların arkasına geçti, vatandaşların hem kandilini kutladı, hem de bol bol sohbet etti.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Aşure dağıtımı esnasında konuşan Coşar, “Tüm camilerde binlerce hemşehrimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kandillerimizde hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi.