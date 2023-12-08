Yıllar yılı tükenmeyen sefalet
Görün şimdi başımızda taç bizim
Vicdansızlar kanun çiğner maharet
Doğruları söylememiz suç bizim
Bu dernekte türlü türlü plan var
Göz görerek açık açık talan var
Parayla satılır türlü yalan var
Sorsak hele kıymetimiz kaç bizim
Paylaşılmış dernekteki sıralar
Adaletsiz iş dostunu yaralar
Başkanda muhasipte yok paralar
Çöpçülüğe akın eden göç bizim
Karışmazsan senden iyisi yoktur
Harcarsan sayılmaz alacak haktır
Vermezler sonunda inkârı çoktur
Üretici tüm çalışan güç bizim
Âşık İdris yeter bozma asabı
Soysun hele fırsatçılar kasabı
Elbet bir gün sorulacak hesabı
En sonunda alınacak öç bizim