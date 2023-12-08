Yıllar yılı tükenmeyen sefalet

Görün şimdi başımızda taç bizim

Vicdansızlar kanun çiğner maharet

Doğruları söylememiz suç bizim

Bu dernekte türlü türlü plan var

Göz görerek açık açık talan var

Parayla satılır türlü yalan var

Sorsak hele kıymetimiz kaç bizim

Paylaşılmış dernekteki sıralar

Adaletsiz iş dostunu yaralar

Başkanda muhasipte yok paralar

Çöpçülüğe akın eden göç bizim

Karışmazsan senden iyisi yoktur

Harcarsan sayılmaz alacak haktır

Vermezler sonunda inkârı çoktur

Üretici tüm çalışan güç bizim

Âşık İdris yeter bozma asabı

Soysun hele fırsatçılar kasabı

Elbet bir gün sorulacak hesabı

En sonunda alınacak öç bizim

