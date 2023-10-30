Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Ali Öz, 8 yıl önce bisiklet sporuna 3 arkadaşı ile Konya’da başladı. 2015 yılından bu yana 45 bin kilometre bisikletle yol kat eden Ali Öz, bisiklet kültürünü ailesine de aşılamaya karar verdi.

Önce 3 çocuğuna bu kültürü aşılayan baba Ali Öz, 2 yıl önce de eşini bisiklet sürmeye ikna etti. Bisiklet tutkunu baban işi farklı boyutlara taşıyarak aile boyu bisiklet yapmaya karar verdi.

Yaptığı özel aparatla 3 tekerlekli, karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğine uygun 4 kişilik 4.5 metre uzunluğunda bisiklet oluşturan baba Öz, bulduğu her fırsatta ailesiyle şehrin ve ülkenin güzelliklerine pedal çevirmeye başladı.

Ailenin en büyük kızları da aile boyu bisiklet yolculuğuna başka bir bisikletle zaman zaman eşlik ederek ailesini yalnız bırakmıyor. Bisiklet üzerinde yaz kış demeden ayda 400 kilometre yol kat eden aile, seyahatlerini de bisiklet ile gerçekleştiriyor. Bisikleti ulaşım aracı haline getiren ailenin bu tutkusu, vatandaşlara da örnek oluyor. Aile bisiklet kültürünü il geneline yaymaya çalışıyor.

"8 YILDA 45 KİLOMETRE YOL KAT ETTİM"

Bisiklet üzerinde 8 yılda 45 bin kilometre yol kat ettiğini belirten baba Ali Öz, “Hafta sonları ailemle birlikte doğada bisiklet turları yapıyoruz. Bisiklet sporuna 2015 yılında başladım. Sırasıyla oğlum, kızlarım ve eşim başladı. Biz 5 kişilik bir aileyiz, normalde ailecek aylık 400 kilometre bisikletle yol kat ediyoruz. 4 kişilik bir bisikletimiz var ve bu bisikletimiz Türkiye’nin en uzun bisikleti. Bisikletimiz karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğine uygundur. Yılın on iki ayı hemen hemen bisiklet sürüyoruz. Türkiye genelinde birçok festivale katıldık. Eşimle birlikte 2021 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinden Balıkesir’in Akçay ilçesine kadar pedalladık. Bisiklet çok iyi bir ulaşım aracıdır. Ben çok mutluyum 8 senedir bisiklet üzerindeyim. Ortalama 8 senede 45 bin kilometre civarı yol yaptım. Bisikleti hem sağlık hem ulaşım hem de spor amaçlı kullanıyoruz” dedi.

"EN AZ 1.5 METRE SOLDAN GEÇMELİLER"

Baba Öz bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatarak, karayollarında araç sürücülerinin, can güvenliği açısından bisikletlilere karşı daha duyarlı olmaları ve bisikletin en az 1.5 metre solundan geçmeleri uyarısında bulundu.

"ULAŞIMIMIZI BİSİKLET İLE SAĞLIYORUZ"

İlknur Öz ise eşinin desteğiyle 2 yıl önce bisiklet sürmeye başladığını söyleyerek, “Bisiklet sürmek çok eğlenceli keyifli, özellikle şehirlerarasında seyahat ederken de çok güzel oluyor. Bisiklet sürerken doğayla iç içe oluyoruz. Bisiklet, arabada seyahat etmekten çok daha zevkli ve güzel. Biz her türlü ulaşımımızı bisikletle sağlıyoruz, pikniğe de bisikletle gidiyoruz. Bisiklet bizim hayatımızın önemli bir parçası, hem hobi amaçlı hem de sağlık açısından güzel bir etkinlik olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"TATİLDE AİLEMLE BİSİKLET TURLARINA KATILIYORUM"

Ankara’da üniversite öğrenimini sürdüren ailenin en büyük kızları Fatma Zehra Öz de fırsat buldukça ailesiyle birlikte bisiklet turlarına katıldığını vurgulayarak, “Üniversite öğrencisi olduğum için aileme çok fazla katılım sağlayamıyorum. Ama tatillerde Yozgat’a geldiğimde birlikte ailecek bisiklet turları yapıyoruz. Bisiklet sürmek insanı rahatlatıyor, eğlenceli oluyor. Doğa ile birlikte huzur doluyoruz, herkese tavsiye ederim. Görenler çok şaşırıyor, geri dönüşler hep olumlu oluyor. İnsanları da teşvik ediyor bu durum” ifadelerine yer verdi.