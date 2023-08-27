Sen gelmeden daha işte güz geldi

Yapraklar düşmeye başladı bir bir

Senin yüzün güzel bahar güzeldi

Şimdi dağlar bile kışladı bir bir

Bahtımın önüne bir perde indi

Gönlümde umudun ışığı söndü

Bak talihim bile tersine döndü

Dostlarımda beni boşladı bir bir

Diktiğim çiçekler çoktan soldular

Hasreti çekenler saçın yoldular

Dostum sandıklarım düşman oldular

Sevenlerim bile taşladı bir bir

Aşık idris gezer bir mecnun gibi

Yel vurur savrulur ince un gibi

Hasretin kalbime kör kurşun gibi

Gün günü ruhuma işledi bir bir