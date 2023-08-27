Sen gelmeden daha işte güz geldi
Yapraklar düşmeye başladı bir bir
Senin yüzün güzel bahar güzeldi
Şimdi dağlar bile kışladı bir bir
Bahtımın önüne bir perde indi
Gönlümde umudun ışığı söndü
Bak talihim bile tersine döndü
Dostlarımda beni boşladı bir bir
Diktiğim çiçekler çoktan soldular
Hasreti çekenler saçın yoldular
Dostum sandıklarım düşman oldular
Sevenlerim bile taşladı bir bir
Aşık idris gezer bir mecnun gibi
Yel vurur savrulur ince un gibi
Hasretin kalbime kör kurşun gibi
Gün günü ruhuma işledi bir bir