Dalgın duruşumda uyanık halde
Sevgilim aklımdan geçer bin defa
Yattığım yatakta düşte hayalde
Gece uykularım kaçar bin defa
Hancısı hanında yolcu yolunda
Petekler kovanda arı balında
Benimse gönlümün sevda dalında
Umut goncaları açar bin defa
Yürüdüm Yozgat’tan yolum yokuşlar
Hasreti burnuma nergiz kokuşlar
Havada kararsız dolaşan kuşlar
Bahçemize konup uçar bin defa
Sevgisi gün günü işler canıma
Kalpten bir yol bulup girer kanıma
Yürürüm hayali gelir yanıma
Eğlenip durur da göçer bin defa
Bağlandım bir kere aşk niyetiyle
Öderim borcumu can diyetiyle
İdrisin gönlüde yar hasretiyle
Üzülüp mest olur içer bin defa