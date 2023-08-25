Dalgın duruşumda uyanık halde

Sevgilim aklımdan geçer bin defa

Yattığım yatakta düşte hayalde

Gece uykularım kaçar bin defa

Hancısı hanında yolcu yolunda

Petekler kovanda arı balında

Benimse gönlümün sevda dalında

Umut goncaları açar bin defa

Yürüdüm Yozgat’tan yolum yokuşlar

Hasreti burnuma nergiz kokuşlar

Havada kararsız dolaşan kuşlar

Bahçemize konup uçar bin defa

Sevgisi gün günü işler canıma

Kalpten bir yol bulup girer kanıma

Yürürüm hayali gelir yanıma

Eğlenip durur da göçer bin defa

Bağlandım bir kere aşk niyetiyle

Öderim borcumu can diyetiyle

İdrisin gönlüde yar hasretiyle

Üzülüp mest olur içer bin defa