Bilun Dohmen kimdir, nereli?

90’lı yıllarda uluslararası podyumlarda ün kazanan eski manken Bilun Dohmen, uzun yıllardır sürdürdüğü köy yaşantısına yaşadığı güvenlik sorunları nedeniyle son verdi.

Bilun Dohmen, 1990’lı yılların başında Türkiye ve Avrupa moda dünyasında yıldızı parlayan nadir modellerden biri olarak dikkat çekti. Güzelliği, zarafeti ve sahne duruşuyla kısa sürede podyumların aranan ismi haline geldi. Özellikle Avrupa'daki defilelerde yer alması, onu sadece Türkiye’de değil, uluslararası moda çevrelerinde de tanınır kıldı. Amerika, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi modanın kalbinin attığı merkezlerde defilelere çıktı, birçok prestijli markanın yüzü oldu.

Yıllar süren ışıltılı kariyerin ardından Bilun Dohmen, radikal bir kararla podyumları bıraktı. Cemil İpekçi’nin İstanbul’daki özel bir defilesinde gelinlik giyerek podyumlara veda etti. Bu an, onun hayatında yeni bir sayfa açacağının ilk sinyaliydi. Işıltılı yaşamı geride bırakıp, doğaya dönme hayalini gerçekleştirmek için Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde küçük bir köy evine yerleşti. Burada kendi kurduğu minik çiftlikte koyun, keçi, tavuk, keklik ve bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başladı.

Kırsalda Yaşam

Dohmen’in kırsal yaşamı sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir yeniden doğuştu. Şehir yaşamının kaosundan uzaklaşarak el emeğiyle oluşturduğu bu hayatta, doğayla kurduğu bağ dikkat çekiciydi. Geleneksel kıyafetler giyiyor, köy işlerini bizzat yürütüyor, hayatını sadeleştiriyordu. Medyadan uzak, kendi halinde bir yaşam süren Dohmen, yıllar süren mankenlik kariyerinin ardından adeta yeni bir kimliğe bürünmüştü.

Evi Üç Kez Soyuldu

Evi üç kez soyulan Dohmen’in koyunları, keçileri ve tavukları hırsızlar tarafından çalındı. Yaşadığı bu olaylar, onun güvenlik endişelerini artırdı. Kırsalda tek başına ayakta kalmaya çalışırken art arda gelen bu olumsuzluklar, hayalini kurduğu huzurlu yaşamı ciddi biçimde sarstı. Her seferinde kendi imkânlarıyla önlem almaya çalışsa da, tedirginliği giderek arttı.

Tüm yaşadıkları sonucunda Dohmen, büyük emeklerle inşa ettiği köy evini terk etmek zorunda kaldı. Gözyaşları içinde evine veda eden Dohmen, köy hayatını simgeleyen şalvarını ve basmasını da çıkararak yeniden şehir yaşamına dönmeye karar verdi. Bodrum merkeze taşınarak, daha güvenli ve korunaklı bir ortamda yaşamayı tercih etti. Köydeki evi ise satılığa çıkardı.