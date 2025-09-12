Mertcan'ın hayatı, siyasi kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile birlikte Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a da AK Parti rozetini taktı.

AK Parti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

Mesut Mertcan hangi partiden seçildi?

Mesut Mertcan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı seçildi. 2025 yılında ise AK Parti’ye geçerek siyasi kariyerinde önemli bir adım attı.

Mesut Mertcan kimdir?

İlk ve ortaöğrenimini Emirgazi’de tamamladı. Lise öğrenimini Karaman Fatih Lisesi’nde bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu.



1987 yılında Emirgazi Belediyesi’nde memuriyet hayatına başladı. İki yıl sonra Ereğli Belediyesi’ne tayin edildi. Askerlik görevini Ankara’da tamamladı.



35 yıllık memuriyet hayatının büyük bölümünde idarecilik yaptı ve bu süreçte 8 farklı belediye başkanıyla çalıştı.



2022 yılında emekliye ayrıldı.



2024’te Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı seçildi. 2025 yılında ise AK Parti’ye katıldı.