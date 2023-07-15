Kudurdu pekaka saldırdı kurtlar

Ağlarız ne hazin haldir yarabbi

Çöktü üstümüze kara bulutlar

Sem rahmet eylede kaldır yarabbi

Şehitler can verdi kudurmuş illet

işte dinsizlerden çekeriz zillet

Evlatlar ölüyor ağlar bu millet

Merhamet eylede güldür yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Giden bu yavrular geriye gelmez

Kendini bilmeyen bir millet gülmez

Okumayan cahil ceddini bilmez

Lutfunla gerçeği bildir yarabbi

Kafiri kahrından öldür yarabbi

Yabancıya uyduk bilmedik dini

Daldık günahlara bozduk yemini

Silip kalbimizden kini kibiri

Yerine sevgiyi doldur yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Yabancı ülkeler dostumuz sandık

Hep onlar aldattı bizde aldandık

cahilce taklitten bıktık usandık

İlim deryasına daldır yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Aşık idris yeter huzuru ister

Sönmesin umutlar ölmesin hisler

YARAP kullarına iyi gün göster

Haini yaşatma öldür yarabbi

Milletin yüzünü güldür yarabbi