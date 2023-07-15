Kudurdu pekaka saldırdı kurtlar
Ağlarız ne hazin haldir yarabbi
Çöktü üstümüze kara bulutlar
Sem rahmet eylede kaldır yarabbi
Şehitler can verdi kudurmuş illet
işte dinsizlerden çekeriz zillet
Evlatlar ölüyor ağlar bu millet
Merhamet eylede güldür yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Giden bu yavrular geriye gelmez
Kendini bilmeyen bir millet gülmez
Okumayan cahil ceddini bilmez
Lutfunla gerçeği bildir yarabbi
Kafiri kahrından öldür yarabbi
Yabancıya uyduk bilmedik dini
Daldık günahlara bozduk yemini
Silip kalbimizden kini kibiri
Yerine sevgiyi doldur yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Yabancı ülkeler dostumuz sandık
Hep onlar aldattı bizde aldandık
cahilce taklitten bıktık usandık
İlim deryasına daldır yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Aşık idris yeter huzuru ister
Sönmesin umutlar ölmesin hisler
YARAP kullarına iyi gün göster
Haini yaşatma öldür yarabbi
Milletin yüzünü güldür yarabbi