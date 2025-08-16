Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üç çocuklu bir ailenin evladı olan Berkan, ailesinin Yugoslav kökenli olduğunu belirtiyor.

Çocukluk yıllarında sporla iç içe bir hayat süren Karabulut, okul değiştirmeyi sıkça tercih etmiştir.

Bunun sebeplerinden biri de basketbol oynamasıydı; çünkü en iyi basketbol takımlarına sahip okullarda eğitim görmeyi tercih etmiştir.

Berkan, 7 yaşında futbola başlamış ve genç yaşlarda pek çok spor dalıyla ilgilenmeye devam etmiştir.

Survivor’de Yükseliş

Berkan Karabulut, Survivor 2020’nin “Ünlüler – Gönüllüler” kadrosuna yedek yarışmacı olarak katılmıştır. Yarışmaya sonradan dahil olduktan sonra Gönüllüler takımına geçmiş ve burada gösterdiği performansla büyük dikkat çekmiştir. Zorlu yarışmalarda gösterdiği azim ve mücadeleci ruhuyla Survivor 2020’de dördüncülük elde etmiştir.

Evlendi mi?

Survivor izleyicileri, yarışmacıların özel hayatlarını da merak ediyor. Berkan Karabulut’un özel hayatı hakkında bilinenler arasında, bekâr olduğu ve Lale Zuzanna Onuk'a evlenme teklifi ettiği biliniyor.