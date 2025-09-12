Bu sabah pompa fiyatlarına yansıyan zam, şehirlere ve ürünlere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak 3 ila 6 kuruş arasında gerçekleşti.

Benzine ve motorine gelen zammın aksine LPG (Otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik görülmedi. Fiyatlar sabit.

Yapılan son zammın ardından Yozgat dahil bazı illerde litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53.04 TL/LT

Motorin: 54.39 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.51 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.78 TL/LT

Motorin: 54.24 TL/LT

LPG (Otogaz): 25.88 TL/LT

Ankara

İzmir

Benzin: 54.20 TL/LT

Motorin: 55.70 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.33 TL/LT

Yozgat

Benzin: 54.56 TL/LT

LPG (Otogaz): 26.50 TL/LT

Motorin: 56.07 TL/LT