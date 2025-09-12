Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adı Abdullah Bazencir’dir.

Zaza kökenli Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak Diyarbakır'ın Han ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi.

Mahsun, ilkokul çağına gelince, aile Diyarbakır'a göç eder. Diyarbakır'ın Kore Mahallesi'nde geçer çocukluğu.

İlk ve Ortaokulları Diyarbakır'da okudu.

Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başladı, Mahsun Kırmızıgül’de Çiğ köftecide çalıştı, çaycılık yaptı, boyacılık yaptı, kaçak sigara sattı evin geçimine katkıda bulunmak için.

Önce Diyarbakır Karpuz Festivali'nde duyurur adını, sonra düğünlerde türküler söylemeye başlar.

Öz Diyarbakır seyahat şirketinde çalışan Hacı Tahir adlı bir şoför vasıtası ile İstanbul’a doldurduğu bir kaseti gönderir. ‘Güneş Plak’tan plak doldurmak için 1984 yılında İstanbul’a çağırılır.

Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim görmeye başlar. Ve 1989'da Fatih'te oturan Gölgem Hanım'la evlenir, birkaç yıl sonra ayrılır.

Bu evlilikten bir oğlu olur.

Vasiyeti Ne?

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada;

Ve bu benim son sözüm, vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin.

Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin hiçbir anlamı yoktur" dedi.