Üç beş kişi paylaştılar derneği

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Girdin ya sürüye dağıt pörneği

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Zenci değilim ki Kenyalı olam

Arap değilim ki Mekke’de kalam

Alman değilim ki Berlin’i bulam

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Çin’e gitsem dillerini bilemem

Geri dönüp Hindistan’a gelemem

İran’ın şahı var orda kalamam

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bilgin değilim ki bir kanat takam

Kozmonot olupta uzaya çıkam

Oradan bunların haline bakam

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Bizim başkan kaç senenin galibi

Sözünden çıkmazlar onun talibi

Sorgunlular öz vatanın sahibi

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım

Âşık İdris hırka giydim arkama

Her gün sürüklendim kedere gama

Taşlıkta doğmuşum ozanım ama

Ben hangi ülkenin vatandaşıyım