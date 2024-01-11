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Saraykent ilçesinde ayağı kırık sokak köpeğine belediye sahip çıktı.

Saraykent Belediyesi, ayağı kırılan sokak köpeğine sahip çıkarak anlaşmalı olduğu veteriner hekim tarafından bakımları yaptırıldı.

Ayağı kırılan sokak köpeğinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar yaşam alanına bırakıldığını belirten Belediye Başkan Ahmet Öçal, “Belediyemiz personelleri tarafından ayağında kırık olduğu tespit edilen sokak köpeğine belediyemiz anlaşmalı veteriner hekimi tarafından gerekli tedavi uygulaması yapılmıştır. İşlemleri tamamlandıktan sonra hayvan yaşam alanına tekrar bırakılmıştır” dedi.