Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşlarla ve özellikle eğitim camiasıyla fikir alışverişine önem verdiğini vurgulayan Başkan Yalçın, ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelerek belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi paylaştı.

Topluma yön veren, vatana ve millete hizmet eden bireyler yetiştiren öğretmenlerin fikirlerini önemsediklerini ifade eden Yalçın, ilçeyi daha ileriye taşıyacak projelerde eğitim camiasının görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Başkan Yalçın, “Eğitim belediyeciliğin asli görevleri arasında olmasa da öğretmenlerimizden ve okullarımızdan gelen eğitime katkı sunacak her türlü talebin yanında olacağız” dedi.

Yalçın, ziyaretin sonunda Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Şahin ile Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Abaylı’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.