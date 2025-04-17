AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belekcehan Beldesi'nin uzun yıllardır beklediği doğalgaz talebinin onaylandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulan başvurunun ardından, Belekcehanlı vatandaşlara doğalgazın getirileceği müjdesini veren Şahan, bu önemli gelişmenin belde halkı için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Şahan, "Belekcehan'ın o güzel yollarını bozacağız, ama tekrar yapacağız!" diyerek altyapı çalışmalarının başlayacağını ve beldenin doğalgaz konforuna kavuşacağını ifade etti. Ayrıca, bu önemli hizmetin Belekcehan’a kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Sürmeli Gaz yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Şahan, "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar" diyerek AK Parti'nin icraatlarının halk için somut sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Şahan, “Belekcehan’a doğalgazın getirilmesi, belde halkı için büyük bir hizmet ve konfor artışı sağlayacak, yıllardır beklenen bu proje AK Parti’nin taahhütlerini yerine getirdiğinin bir göstergesi olarak tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.