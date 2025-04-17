Üniversite Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Öğrenci Senatosu Başkanı Zeynep Koca ve Öğrenci Senatosu üyeleri katıldı.

Öğrenci Senato Toplantısı’nda konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar; öğrencilerin, üniversite yönetim süreçlerine katılmalarının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında, “Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemek, birlikte çözüm üretmek bizim için çok kıymetli. Bugün ilk toplantısını yaptığımız Öğrenci Senatosu ile öğrencilerimizi, üniversite yönetim süreçlerinin aktif birer paydaşı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu senato aracılığıyla öğrencilerimiz, üniversitenin eğitim politikalarından sosyal yaşamına kadar birçok alanda söz sahibi olma imkânı bulacak” dedi.

Toplantıda, senato üyesi öğrencilerin görüş, talep ve önerileri dinlenerek çözüme yönelik fikir alışverişi yapıldı. Öğrenciler, üniversitenin eğitim, kalite süreçleri, sosyal yaşam ve üst yönetim-öğrenci ilişkileri konusunda hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri üniversite yönetimiyle paylaşma imkânı buldu.