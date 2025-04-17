Edinilen bilgiye göre, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sorgun’da ikamet eden İ.E. isimli şüphelinin ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda: 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kaçak silahlanmaya yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.