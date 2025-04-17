Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması noktasında Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya geldi.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede üniversite kampüs alanı ile kent merkezi ve Yozgat Meslek Yüksekokulu güzergâhı arasında öğrencilerin yaşamış olduğu ulaşım sorunları dile getirildi.

Yoğun olan saatlerde otobüs seferlerinin artırılması, duraklarda ilan edilen hareket saatlerinin güncellenmesi ve araçların bu saatlere riayet etmesi, otobüs durakları ve öğrenci bilet fiyatları gibi konu başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ulaşım ile ilgili sorunların en kısa zamanda çözüleceğini belirterek ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması adına hızla gerekli adımların atılacağının müjdesini verdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, önceki gün gerçekleştirilen Üniversite Öğrenci Senato Toplantısında öğrencilerin öneri, görüş ve taleplerini dinlediklerini belirterek en önemli sorunun ulaşım sorunu olduğuna dikkat çekti.

Öğrenciyi merkeze alan yönetim anlayışıyla, öğrenci memnuniyetini her daim öncelediklerini dile getiren Yaşar, sorunun çözümü için harekete geçtiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Rektör Yaşar, “Öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak bizim ve yerel dinamiklerin başlıca görevi. Bu anlamda özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntının hızla giderilmesi adına Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ile bir araya geldik. Kendisinden en kısa sürede bu sorunun giderileceğinin sözünü aldık” dedi.