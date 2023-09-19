Gelin görmek isterseniz

İşte benim bekâr odam

Görün hele ne dersiniz

İşte benim bekâr odam

Çekilmiyor yalnız hayat

Üzüntüm artıyor kat kat

Bir halı var bir de çek yat

İşte benim bekâr odam

Birkaç gömlek birkaç takım

Üstüm başım ister bakım

Ne kumar var nede rakım

İşte benim bekâr odam

Önümde bir küçük masam

Kara talih anayasam

Ölürüm şair olmasam

İşte benim bekâr odam

Bir yerlere sığmaz başım

Kalem kâğıt arkadaşım

Şiirlerim dert yoldaşım

İşte benim bekâr odam

Gözüm yok el sarayında

Ne sofrası ne çayında

Yılın on iki ayında

İşte benim bekâr odam

Bazı türkü söyler dilim

Murada ermiş değilim

Ne dostum var ne sevgilim

İşte benim bekâr odam

Yeminli çalmıyor sazım

Hiç kimseye geçmez nazım

Bu eve bir hanım lazım

İşte benim bekâr odam

Âşık İdris ele yaymaz

Derdinin tümünü saymaz

Ölürsem kimseler duymaz

İşte benim bekâr odam