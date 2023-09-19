Gelin görmek isterseniz
İşte benim bekâr odam
Görün hele ne dersiniz
İşte benim bekâr odam
Çekilmiyor yalnız hayat
Üzüntüm artıyor kat kat
Bir halı var bir de çek yat
İşte benim bekâr odam
Birkaç gömlek birkaç takım
Üstüm başım ister bakım
Ne kumar var nede rakım
İşte benim bekâr odam
Önümde bir küçük masam
Kara talih anayasam
Ölürüm şair olmasam
İşte benim bekâr odam
Bir yerlere sığmaz başım
Kalem kâğıt arkadaşım
Şiirlerim dert yoldaşım
İşte benim bekâr odam
Gözüm yok el sarayında
Ne sofrası ne çayında
Yılın on iki ayında
İşte benim bekâr odam
Bazı türkü söyler dilim
Murada ermiş değilim
Ne dostum var ne sevgilim
İşte benim bekâr odam
Yeminli çalmıyor sazım
Hiç kimseye geçmez nazım
Bu eve bir hanım lazım
İşte benim bekâr odam
Âşık İdris ele yaymaz
Derdinin tümünü saymaz
Ölürsem kimseler duymaz
İşte benim bekâr odam