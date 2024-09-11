Baştımar ailesi, Türkiye'nin 20. yüzyıl siyasi ve entelektüel tarihinde önemli bir yer edinmiş, farklı ideolojilere sahip üyeleriyle dikkat çeken bir ailedir. Aile, hem sol hem de sağ görüşlü isimlerle Türkiye'nin siyasi yapısına damga vurmuş, ideolojik çeşitliliği ile ön plana çıkmıştır. Ailenin en bilinen isimlerinden biri olan Zeki Baştımar, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) önemli figürlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Ailenin kökleri Trabzon’a dayanmakta ve köklü bir geçmişe sahip olan bu aile, Türkiye'deki siyasi yelpazenin farklı uçlarını temsil eden bireyleriyle dikkat çeker.

ZEKİ BAŞTIMAR VE TKP’DEKİ ROLÜ

Ailenin en bilinen ismi Zeki Baştımar, 1951 yılında TKP’ye yönelik operasyonlar sırasında adını duyurmuştur. TKP içinde "Yakup Demir" takma adını kullanan Zeki Baştımar, bu dönemde komünist liderlerle birlikte gözaltına alınmış, Türkiye'deki sol hareketlerin tarihsel gelişiminde büyük rol oynamıştır. Mihri Belli, Şefik Hüsnü ve Reşat Fuat Baraner gibi önemli isimlerle aynı dönemde gözaltına alınan Zeki Baştımar, Türkiye’deki sol ideolojinin simgelerinden biri olmuştur.

AİLE İLİŞKİLERİ VE SİYASİ BAĞLANTILAR

Baştımar ailesi, farklı siyasi görüşleri temsil eden birçok önemli ismi bünyesinde barındırmıştır. Zeki Baştımar’ın kardeşi Dündar Baştımar, sosyalist bir figür olarak bilinirken, eşi Ayşe Baştımar ise Demokrat Parti döneminin etkili iş adamlarından Şevket Mocan’ın kızıdır. Bu tür evlilikler, o dönemin Türkiye'sinde farklı ideolojilerin bir arada bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, ailenin diğer üyelerinden biri olan Saffet Baştımar, 1950-1954 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görev yapmıştır. Ailede Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen askeri ve siyasi mirasın yanı sıra Cumhuriyet dönemi ideolojileri de dikkat çekmektedir. Saffet Baştımar’ın eşi Refika Hanım, Osmanlı paşası Gazi Ethem Paşa'nın torunudur.

TRAJİK OLAYLAR: İDAMLAR VE İNTİHARLAR

Baştımar ailesinin tarihine damga vuran dramatik olaylar da mevcuttur. 1926 yılında İzmir Suikastı davasında yargılanıp idam edilen Trabzon Mebusu Hafız Mehmet, ailenin önemli isimlerinden biridir. Ayrıca, Banker Kastelli olarak bilinen Abidin Cevher Özden’in intiharı da ailede derin izler bırakmıştır. Bu olaylar, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik güç mücadelelerinin bireyler üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir.

BAŞTIMAR AİLESİ’NİN SERVETİ VE ZEKİ PAŞA YALISI

Baştımar ailesi, servetiyle de merak konusu olmaktadır. İstanbul'daki Zeki Paşa Yalısı, aileye ait olduğu iddia edilen mülklerden biridir. II. Abdülhamid döneminde inşa edilen ve Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'ya ait olan bu yalı, günümüzde İstanbul'un en pahalı yalılarından biri olarak bilinir. 4 milyar liralık bedeliyle dünyanın en pahalı mülklerinden biri olan yalının, şu anda Meliha Baştımar’a ait olduğu öne sürülmektedir.