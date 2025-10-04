Başkan Bozkurt, yemeğe katılan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, alın teri ve fedakârlıkla çalışan tüm emekçilere teşekkür ederek, “Bu ilçe, onların emeğiyle daha güzel ve daha yaşanılır bir hale geliyor. Her şey Şefaatli için” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, özellikle yol yapım ve bakım çalışmalarında çalışan ekiplerin gece gündüz demeden görev aldığını, bu çalışmalar sayesinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Yemek sırasında işçilerle sohbet eden Başkan Bozkurt, çalışmalara verdikleri katkının yanı sıra ekip ruhunu ve motivasyonu artırmayı amaçladıklarını belirtti. Bozkurt, bu tür buluşmaların işçilerle yönetim arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve ilçede ortak amaç doğrultusunda dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Bozkurt, konuşmasını, “Şefaatli’nin daha yaşanılır ve güzel bir ilçe olması için gösterilen çaba, her bir emekçinin katkısıyla mümkün oluyor. Bu nedenle hepinize teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.