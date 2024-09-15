Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile alakalı açıklama yaptı.

Tarım ve Hayvancılık Fuarlarının illere büyük katkı sağladığını belirten Başkan Açıkgöz, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Fuar demek yenilik demek. Fuar çiftçinin ufkunu açmak demek” dedi.

Başkan Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Fuar demek yenilik demek. Fuar çiftçinin ufkunu açmak demek. Çiftçi fuarlarda ekipmanı görüyor, malzemeyi görüyor. Tarımın sıkıntısını herkes biliyor özellikle ekim zamanı Yozgat’ta afetler oldu afetten belirli miktarda para desteği geldi o para hala dağıtılmadı. Çiftçimiz beklentide faizler yüksek bankalarla firmalar anlaşma yapmış ufak bir çalışma var inşallah hayırlı olur. Yetkililerimizden ilimizde dolu ile alakalı sıkıntı çeken çiftçilerimiz mağdur gerekçesi tohum, gübre alacak tarlalarına biçerdöver sokmayan çiftçilerimiz var. Yetkililerimiz bir an önce afetten gelen parayı dağıtması çiftçilerin mağduriyeti giderilmesi lazım. Tarlalarının sigortası olan belirli miktarda ödemesini aldı. Afet gören köyler gerçekten mağdur. Tarım Bakanımız, yetkililerimiz, Valimiz bu konuya el atıp memleketimizin çiftçilerinin mağduriyetini gidermelerini istiyoruz. Fuarımızda satış var bir kısmı borcunu döndürüyor bir kısmı gerçek ihtiyacını alıyor ekipman alan çok. Tarım Fuarının ile çok büyük katkısı var. Bazı firmalar bünyesinde Yozgat dışına üretim yapıyor. Fuar ne kadar büyük olursa o kadar ile faydası olur” diye konuştu.