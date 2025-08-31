Yerköy Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı süre boyunca özverili hizmetleriyle takdir toplayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Samet Şahin, tayin nedeniyle görevinden ayrıldı.

Hastanede düzenlenen törende Başhekim Vekili Uzm. Dr. Anılcan Şimşek, Op. Dr. Şahin’e emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Değerli hocamıza hastanemiz adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.