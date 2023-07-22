YKS sınavında başarıyı yakalayan Aslı Güzelsoy evinde ziyaret eden Vali Polat, Şefaatli’ye bağlı Saçlı Köyü’nde ikamet eden başarılı öğrenci Aslı Güzelsoy ile bir süre sohbet etti.

Türkiye’de 54’üncü Yozgat’ta ise 1’inci olan Aslı Güzelsoy ile sohbet edip hedeflerini soran Vali Polat, Aslı ve ailesini Yozgat’ı gururlandıran başarılı sonuç tebrik etti.

Polat’a ziyaretinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca ve Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaja eşlik etti. Melike Aslı Arslan