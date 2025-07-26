2025 yılı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli banka promosyonları bankadan bankaya değişirken ez az 10 bin TL, en fazla ise 27 bin liraya kadar çıkıyor.

Emekli Promosyon Temmuz 2025 Kampanyaları

Emekliler bankalara maaşlarını taşımayı taahhüt ederek aynı bankadan promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarlarına göre değişiyor. Maaşlarını taşımak isteyenler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirim yapabiliyor.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Denizbank

Emekli maaşını Denizbank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.

Kampanya 04.10.2024 ile 31.07.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Yapı Kredi

27.000 TL'ye Varan Nakit promosyon Kampanyası 15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyonödemesinden faydalanabilmektedir. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Garanti Bankası

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 21.000 TL'ye varan promosyon ve ödül!

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart ya da Paracard'la alışverişe 6.000 TL bonus sizi bekliyor.

Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL'ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM'lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL'ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.

Ing Bank

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek.

Kampanya 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

Teb

Emekli maaşını Teb'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

Vakıfbank

Maaşını Vakıfbank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İş Bankası

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL'ye varan MaxiPuan!

Bankadan daha önce hiç bireysel kredi kartı almamış müşterilerimiz için geçerlidir. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartına başvuran müşterilerimizin 4 Ağustos - 31 Aralık döneminde tek seferde ve farklı günlerde yapacağı her 1.000 TL ve üzeri tutarlardaki işlemlerinde; işlem tutarının %10'u, aylık azami 1.000 TL, toplamda 5.000 TL'ye varan indirim uygulanacaktır. İndirimler, emekli maaşı promosyon ödemesinin yapıldığı günü takip eden günden itibaren yapılacak işlemlerde uygulanacaktır. İlk Kredi Kartı Başvurusuna Özel 5.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı!