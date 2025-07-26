Akdağmadeni’nde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akdağmadeni ilçesine bağlı Üçkaraağaç köyünde 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum Kayalar (74) yönetimindeki 66 HD 945 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklardan devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalar’ın cenazesi Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.