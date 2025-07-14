Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 15.342 kişilik sözleşmeli personel alımının ardından gözler ikinci etapta yapılacak olan 18 bin kişilik büyük alıma çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beklenen bu alıma ilişkin net tarih açıklaması yaparak eylül ayını işaret etti.

İlk Etapta 15.342 Personel Göreve Başladı

KPSS 2025/4 tercih dönemi kapsamında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen yerleştirme süreci ile başta hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve tıbbi sekreter olmak üzere toplam 15.342 sözleşmeli sağlık personeli kamuya kazandırıldı. Buna ek olarak İŞKUR üzerinden yapılan kura çekimi ile 3.658 sürekli işçi (temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı) göreve başladı.

İkinci Etapta 18 Bin Kadro İçin Alım Yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Haziran 2025 tarihinde Beştepe’de düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek 18 bin kişilik sağlık personeli alımının eylül ayında başlayacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“37 bin kişilik sağlık personeli atamasının ilk etabını tamamladık. İkinci etap için eylül ayında ilana çıkacağız. 18 bin yeni sağlık çalışanını daha sisteme kazandıracağız.”

KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Personel alımıyla ilgili detayların yer aldığı KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Kılavuzda kadro dağılımı, başvuru şartları ve tercih tarihleri gibi kritik bilgiler yer alacak. Bakanlık, ihtiyaç duyduğu branşları ÖSYM’ye ilettikten sonra tercih süreci başlayacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Alımlar, iki ana kanal üzerinden gerçekleştirilecek:

KPSS puanıyla merkezi yerleştirme (ÖSYM üzerinden): Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, psikolog gibi sağlık personeli kadroları

Kura yöntemiyle (İŞKUR üzerinden): Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, destek personeli gibi sürekli işçi pozisyonları

İlk Alımda En Fazla Kadro Hangi Branşlara Verildi?

15 bini aşkın kişilik ilk alımda en çok kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri branşlarına ayrıldı. Bu durumun ikinci etapta da benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. İşte ilk alımda yapılan bazı dikkat çeken kadro dağılımları:

Hemşire: 7.597

Ebe: 1.280

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Diyetisyen: 74

Fizyoterapist: 121

Psikolog: 30

Büro Personeli: 215

Laboratuvar Teknikeri: 314

Sosyal Çalışmacı: 67

Destek Personeli: 15

Odyolog: 17

Biyolog: 10

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Gerontolog: 6

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Eylül ayında yayımlanması beklenen ilanın ardından başvuruların aynı ay içerisinde alınması öngörülüyor. Başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Sürekli işçi kadrolarına başvurular ise İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Özetle:

18 bin yeni sağlık personeli alınacak

Başvuru süreci: Eylül 2025’te başlaması bekleniyor

Tercih kılavuzu: KPSS 2025/5 kapsamında yayımlanacak

Alım yapılacak kadrolar: Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, diyetisyen, teknisyen ve işçi pozisyonları

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı toplam 37 bin kişilik alımın ikinci etabı da sağlık sistemine önemli katkılar sağlayacak. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi ve ÖSYM ile İŞKUR duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.