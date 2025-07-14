Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidanlar toprakla buluştu.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları ve çok sayıda akademik ve idari personel, Bilal Şahin Batı Kampüsü’nde yer alan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikti.

Üniversite tarafından geleneksel hale getirilen fidan dikme etkinliği ile hem millî hafızaya katkı sağlanması hem de doğaya karşı sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.