Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni dönemin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme ile artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak.

Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu oluyor.

112 Çağrı Merkezine Bağlı Olacak

112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre olacak şekilde çalışacak cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcılar da Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

Montaj İşlemleri Başladı

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.