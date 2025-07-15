Yapılan zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 95 TL’ye kadar yükseldi. Yeni fiyatlar, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖTV Zammı Etkili Oldu

Tütün ürünlerindeki fiyat artışının temel nedeni, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yapılan otomatik artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak ÖTV tutarlarında yüzde 15,71 oranında artışa gidildi.

Bu kapsamda, alkollü içecekler ve akaryakıt ürünlerinde olduğu gibi tütün mamullerine de zam yansıdı.

Güncel Sigara Fiyatları Belli Oldu

Zam sonrası TT grubuna ait sigaraların perakende satış fiyatları şu şekilde güncellendi:

Violet Slims: 95 TL

Winner Slims (Dore – Red – Blue): 82 TL

Winner Kısa TF – Rouge: 82 TL

HD Slims (Dore – Red – Blue): 79 TL

HD Red (Kısa – Uzun): 79 TL

HD Blue (Kısa – Uzun): 79 TL

HD Sky (Kısa – Uzun): 79 TL

HD Q.Size (Sky Blue – Ocean Blue – White Line): 79 TL

President (Kısa – Uzun – Sky): 79 TL

President Q.Size (Red – White – Sea – Ocean): 79 TL

Vigor Cerulean (Kısa – Uzun – Slims): 81 TL

Point Blue Slims: 79 TL

Medley (Tüm ürünler): 77 TL

MMC (Tüm ürünler): 77 TL

Hazar (Tüm ürünler): 77 TL

Toros 2005 (Tüm ürünler): 77 TL

Fiyatlar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Güncellenen fiyat listelerinin bayilere iletildiği ve ülke genelindeki tüm satış noktalarında kısa sürede uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Ekonomistler, yılın ikinci yarısında vergi kaynaklı zamların devam etmesini bekliyor. Tütün ürünlerine yapılan bu son fiyat artışının ardından benzer artışların diğer gruplara da yansıması olasılığı değerlendiriliyor.