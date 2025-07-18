Bakanlığın 10 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı listeye göre, söz konusu ürünlerde yağ oranı, gıda mevzuatında belirlenen asgari değerlerin altında tespit edildi.

Denetimler kapsamında elde edilen sonuçlar, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası gereğince yayımlandı. Kanun, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaların kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

İfşa Edilen Ürünler ve Firmalar

Bakanlık tarafından açıklanan listeye göre, mevzuata aykırı olarak yağ oranı düşük çıkan peynir ürünleri ve sorumlu firmalar şunlar:

Afyonkarahisar/Merkez: Hacıbekiroğlu Altın Kaymak markasına ait "Yarım Yağlı Beyaz Peynir"

Ankara/Ayaş: Tuğçem Ayaşlı markasının "Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri"

Bilecik/Osmaneli: Bilecik Güngör markalı "Taze Tost Peyniri"

Hatay/Antakya: Günka markasına ait "Tam Yağlı Taze Tost Peyniri" ve "Tam Yağlı Beyaz Peynir"

Kars/Merkez: Metinbey markalı "Tam Yağlı Taze Blok Kaşar Peyniri (1 kg)"

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gıda güvenliği kapsamında yapılan kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirterek, tüketicilerin aldatılmasının önüne geçmek için denetimlerin artırılacağını vurguladı.

Uzmanlar, tüketicilerin gıda alımlarında ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini, özellikle güvenilir markaların tercih edilmesinin önem taşıdığını belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşların, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit etmek için bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanan ifşa listelerini düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor.