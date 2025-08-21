Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 bin kişilik istihdam için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi kadro başvurusu yapıldı.
Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda alım gerçekleştiren Bakanlık, 2025 yılı içerisinde henüz personel alımı yapmamıştı. Ancak çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin artmasıyla birlikte, özellikle sosyal hizmet alanındaki kadro açıklarının kapatılması için dev istihdam planı gündeme alındı.
Kadro Dağılımı Belli Oldu
Personel alımının geniş kapsamlı olması bekleniyor. İhtiyaç duyulan meslek grupları şu şekilde sıralandı:
Psikolog
Sosyal Çalışmacı
Sosyolog
Fizyoterapist
Çocuk Gelişimci
Hemşire
Sağlık Memuru
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Bakım-Onarım Personeli
Hasta Bakıcı
Çocuk Bakıcısı
ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeli
Yetkililer, 10 bin personel için talepte bulunulmasına rağmen Maliye’nin tüm kadroya onay vermeyebileceğini, alımların kademeli olarak yapılabileceğini belirtiyor.
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Bakanlık tarafından yapılan başvurunun kısa süre içerisinde değerlendirilmesi ve onaylanması bekleniyor. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, ilk etap personel alımının Eylül ayında duyurulacağı öngörülüyor.
Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro detayları ise resmi ilan yayınlandığında netleşecek.