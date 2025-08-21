Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 bin kişilik istihdam için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi kadro başvurusu yapıldı.

Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda alım gerçekleştiren Bakanlık, 2025 yılı içerisinde henüz personel alımı yapmamıştı. Ancak çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin artmasıyla birlikte, özellikle sosyal hizmet alanındaki kadro açıklarının kapatılması için dev istihdam planı gündeme alındı.

Kadro Dağılımı Belli Oldu

Personel alımının geniş kapsamlı olması bekleniyor. İhtiyaç duyulan meslek grupları şu şekilde sıralandı:

Psikolog

Sosyal Çalışmacı

Sosyolog

Fizyoterapist

Çocuk Gelişimci

Hemşire

Sağlık Memuru

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Bakım-Onarım Personeli

Hasta Bakıcı

Çocuk Bakıcısı

ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeli

Yetkililer, 10 bin personel için talepte bulunulmasına rağmen Maliye’nin tüm kadroya onay vermeyebileceğini, alımların kademeli olarak yapılabileceğini belirtiyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Bakanlık tarafından yapılan başvurunun kısa süre içerisinde değerlendirilmesi ve onaylanması bekleniyor. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, ilk etap personel alımının Eylül ayında duyurulacağı öngörülüyor.

Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro detayları ise resmi ilan yayınlandığında netleşecek.