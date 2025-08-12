Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi temas ve inceleme programı için Yozgat’a geldi.

Bakan Kacır’ın ziyareti, hem sanayi yatırımlarını hem de kentte yürütülen projeleri ilgilendiren yoğun bir şekilde gerçekleşti.

Kacır, programının ilk durağı için Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyarette bulundu .

OSB içerisinde faaliyet yapılan Garanti ve Dönsa fabrikalarında incelemeler gerçekleştiren Kacır, işletme yetkililerinden üretim kapasitesi, istihdam durumu, teknolojik altyapı ve ihracat potansiyeli hakkında detaylı bilgi edindi.

Fabrika hatlarını gezerek üretim süreçlerini yerinde inceleme sürdüren Kacır, üretilen ürünlerin kalite standartlarını ve teknoloji seviyesini değerlendirmede bulundu.

Kacır, OSB ziyaretinden sonra Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na gitti. Buradaki ziyaretinden sonra Yozgat Valiliği’ni ziyarette bulunan Kacır, Vali Mehmet Ali Özkan’dan yatırımlar hakkında bilgi edindi. Ardından ORAN Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayata sunulan projeler hakkında da bilgi aldı ve açılış törenine katılım gösterdi.

Program kapsamında sanayicilerle istişare toplantısı yapan Bakan Kacır, Yozgat’ın sanayi potansiyelini vurguladı.

Ziyaretinin son aşamasında ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kacır, partililerle bir araya gelerek istişareler edindi. Kentte yürütülen projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Yoğun programını bitiren Bakan Kacır’ın Yozgat ziyareti, kentin sanayi ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi nedeniyle bir adım olarak değerlendirildi.