Ömrüm hasretinle tükenip bitti

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı

Yirmi iki senem uçup da gitti

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı

Sıra sıra dağlar aştıktan sonra

Düz yolda yolumu şaştıktan sonra

Ben yârimden ayrı düştükten sonra

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı

Gurbette kimseyle olmaz ki sohbet

Gönül sen kendinle eyle muhabbet

Yakını ırağı hepside gurbet

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı

Yaramadı bana gurbet havası

Gönülde sızısı kalpte sevdası

Elde neşe bende sevda yarası

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı

Gidecek yerim yok çekip gideyim

Sabrım kalmadı ki nasıl edeyim

Âşık İdris gençlik gitti nideyim

Gurbet beni sevdiğimden ayırdı