Ömrüm hasretinle tükenip bitti
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı
Yirmi iki senem uçup da gitti
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı
Sıra sıra dağlar aştıktan sonra
Düz yolda yolumu şaştıktan sonra
Ben yârimden ayrı düştükten sonra
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı
Gurbette kimseyle olmaz ki sohbet
Gönül sen kendinle eyle muhabbet
Yakını ırağı hepside gurbet
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı
Yaramadı bana gurbet havası
Gönülde sızısı kalpte sevdası
Elde neşe bende sevda yarası
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı
Gidecek yerim yok çekip gideyim
Sabrım kalmadı ki nasıl edeyim
Âşık İdris gençlik gitti nideyim
Gurbet beni sevdiğimden ayırdı