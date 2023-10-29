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Yapay zeka birçok soruya verdiği yanıtla gündemde. Yaptığı araştırmanın yanında bu defa Yozgat'ı bir Avrupa şehrinde bulduğumuzu gördük. Merak edilen sorularla birlike yapay zeka kullanımında da artış olduğu görülüyor. Yapay zekaya sorulan soruların yanına bir yeniis daha eklendi ve Yozgat'ta bu araştırmadan nasibini aldı.

YAPAY ZEKA CEVAPLADI? YOZGAT HANGİ AVRUPA ŞEHRİNE BENZİY0R

Yapay zekaya bu sefer Türkiye'deki şehirlerin hangi Avrupa şehirlerine benzediği soruldu. Bu şehirlerin arasında Yozgat da mevcut. Bu araştırmaya göre Yozgat hangi Avrupa şehrine benziyor? İşte yanıtı...

İç Anadolu'nun lezzet durağı, Bozok yaylasının en yüksek tepelerine yerleşen, ülkemizin sakin, kaplıcaları ile zengin ve tarihi şehri Yozgat'ın yapay zeka tarafından Novi Sad şehrine benzetildiği görüldü.

Novi Sad, Voyvodina'nın ekonomik merkezidir ve Sırbistan'ın en verimli tarım bölgesidir. Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina'nın merkezi olan şehirdir. Novi Sad, ayrıca Voyvodina Hükûmeti'ne ve İl Genel Meclisi'ne ev sahipliği yapmaktadır. 2011 sayımına göre, Novi Sad belediye alanında nüfusu, 231.798 kişidir. Şehrin aynı zamanda Sırbistan ve eski Yugoslavya'nın en büyük ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri olduğu söylenmektedir. (Haber Merkezi)