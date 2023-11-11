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AUZEF öğrencileri, güz dönemi ara sınavlarına dair heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi ara sınavları, 11-12 Kasım tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle oturumlarıyla tamamlanan sınavlar, öğrencilerin geniş bir konu yelpazesi üzerinden bilgi ve yeteneklerini ölçme fırsatı sundu.

Öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" konusunda resmi bir duyuru henüz yapılmış değil. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, sınav sonuçlarının genellikle 15 gün içerisinde açıklanması beklenmektedir.

2022-2023 AUZEF akademik takvimine göre, sınavlar 11-12 Kasım tarihlerinde yapıldı. Bu bağlamda, öğrenciler sonuçları 15 Kasım sonrasında bekleyebilirler. İlan edilecek resmi açıklamalar ve duyurular, öğrencilere e-mail yoluyla ve resmi AUZEF web sitesi üzerinden ulaştırılacaktır.