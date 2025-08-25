Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, son dönemde oyunculuk kariyerindeki başarılı çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de doğmuş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Babasının işi nedeniyle 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa İnegöl'e taşınmış ve burada büyümüştür. Tiyatro eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Aslıhan Gürbüz Kaç Yaşında?

Aslıhan Gürbüz, 1983 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Genç yaşta başladığı kariyerinde birçok başarılı projede yer almıştır.

Aslıhan Gürbüz Aslen Nereli?

Aslıhan Gürbüz’ün doğum yeri Çanakkale olsa da babası Eskişehir Seyitgazi kökenlidir. Kendisi Bursa İnegöl'de büyüdüğü için bu şehirle de güçlü bağları bulunmaktadır.

Aslıhan Gürbüz Ne Mezunu?

Aslıhan Gürbüz, lise eğitimini meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde alarak mezun olmuştur.

Aslıhan Gürbüz Hangi Okulda Okudu?

Aslıhan Gürbüz, ilköğretim eğitimini Bursa İnegöl'deki Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi'nde almıştır.

Aslıhan Gürbüz’ün Mesleği Nedir?

Aslıhan Gürbüz’ün mesleği oyunculuktur. Eğitimini aldığı tiyatro alanında kariyerine başlamış, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol almıştır.

Aslıhan Gürbüz Oyuncu Mu?

Aslıhan Gürbüz oyunculuk yapmaktadır. Kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat vererek izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Aslıhan Gürbüz'ün Babası Kimdir?

Aslıhan Gürbüz'ün babası, vefat etmiş olan Turgut Gürbüz'dür.

Aslıhan Gürbüz Evli Mi?

Aslıhan Gürbüz'ün evlilik durumu hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını gizli tutmayı tercih ettiği bilinmektedir.