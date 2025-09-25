Can Medya’nın tüm yönetimi alınan kararın ardından, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT'nin başta olmak üzere Yeni Şafak ve Sabah yazarlarında olacak.

İbrahim Paşalı Kimdir?

1973 yılında Rize'de dünyaya gelen Paşalı, Eğitim hayatına İstanbul'da başlayarak ilkokulu Beyoğlu'nda okudu. Lise eğitimini Üsküdar'da tamamlayan Paşalı yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü'nde tamamlamıştır.

Sanatçı kimliğiyle tanınan İbrahim Paşalı, TV yöneticiliği, TV ve radyo programcılığı gibi alanlarda da çalışmalar yapmasıyla tanınmıştır.