Aslı Baykal’ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Aslı Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...

Aslı Baykal, 1965 yılında ABD’de dünyaya geldi. Tıp eğitimi aldıktan sonra, Ankara Numune Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Biyokimya alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etti. Aslı Baykal, genç yaşta doçent unvanını aldı ve şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde Biyokimya profesörü olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Aslı Baykal, bilimsel dergilerde birçok makale yayımlamıştır.

Aslı Baykal, Olcay Baykal'ın kızıdır ve Ataç Baykal adında bir erkek kardeşi vardır. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Aslı Baykal, ikinci evliliğini Halil Ataman ile yapmıştır. Şu anda bekardır.

Aslı Baykal'ın yaşamı ve kariyeri, babasının vefatından sonra daha da fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Kendisi, akademik dünyada saygın bir yere sahip bir bilim insanıdır.