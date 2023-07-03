Gözlerim açıldı bir seni gördüm
Hayalin karşımdan gitmiyor derya
Gördüğüm rüyayı boşuna yordum
Boş teselli bana yetmiyor derya
Sevdiğim gözlerin kömür karası
Yüreğimde yanar aşkın çırası
İyi olmaz gönlümde hasret yarası
Dertlerim çoğaldı bitmiyor derya
Gözüm pınarında kalmadı yaşım
Aşkın şarabından dönüyor başım
Yalnız senin sevdan oldu yoldaşım
Seven kimse zulüm etmiyor derya
İbrahim’im bilmem ne olur halim
Git gide sarp yere sarıyor yolum
Sarardı yaprağım kuruyor dalım
Kuru dalda bülbül ötmüyor derya