Gözlerim açıldı bir seni gördüm

Hayalin karşımdan gitmiyor derya

Gördüğüm rüyayı boşuna yordum

Boş teselli bana yetmiyor derya

Sevdiğim gözlerin kömür karası

Yüreğimde yanar aşkın çırası

İyi olmaz gönlümde hasret yarası

Dertlerim çoğaldı bitmiyor derya

Gözüm pınarında kalmadı yaşım

Aşkın şarabından dönüyor başım

Yalnız senin sevdan oldu yoldaşım

Seven kimse zulüm etmiyor derya

İbrahim’im bilmem ne olur halim

Git gide sarp yere sarıyor yolum

Sarardı yaprağım kuruyor dalım

Kuru dalda bülbül ötmüyor derya