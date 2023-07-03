Gözlerim açıldı bir seni gördüm
Hayalin karşımdan gitmiyor derya
Gördüğüm rüyayı boşuna yordum
Boş teselli bana yetmiyor derya

Sevdiğim gözlerin kömür karası
Yüreğimde yanar aşkın çırası
İyi olmaz gönlümde hasret yarası 
Dertlerim çoğaldı bitmiyor derya

Gözüm pınarında kalmadı yaşım
Aşkın şarabından dönüyor başım
Yalnız senin sevdan oldu yoldaşım
Seven kimse zulüm etmiyor derya

İbrahim’im bilmem ne olur halim
Git gide sarp yere sarıyor yolum
Sarardı yaprağım kuruyor dalım
Kuru dalda bülbül ötmüyor derya